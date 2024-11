Stand: 11.11.2024 14:37 Uhr Überfall auf Tankstelle in Peine: Räuber erbeuten Bargeld

In der Nacht zu Montag haben zwei maskierte Männer eine Tankstelle in Peine überfallen. Laut Polizei drangen die Täter mit Sturmhauben maskiert in den Verkaufsraum ein und bedrohten den Kassierer. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro seien sie unerkannt entkommen, so die Polizei. Zeugenaussagen zufolge waren beide Männer auffällig groß. Einer soll grüne Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Nähe der Tankstelle am Schwarzen Weg in Peine verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 melden.

