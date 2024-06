Stand: 14.06.2024 13:00 Uhr Überfall auf Modegeschäft in Schöningen: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag ein Modegeschäft in Schöningen (Landkreis Helmstedt) überfallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Täter dabei bedrohlich auf eine Mitarbeiterin zu und verlangte Bargeld. Mit der Beute soll der Mann in Richtung St.-Vincenz-Kirche geflohen sein. Wie hoch die Summe war, hat die Polizei nicht mitgeteilt. Er ist den Angaben zufolge etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und trug bei dem Überfall einen knielangen Parka, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05352) 968 30.

