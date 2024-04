Stand: 21.04.2024 09:33 Uhr Tulpenmeer bei Gifhorn: Heute geht es in die Blumen

In Vordorf (Landkreis Gifhorn) blühen rund 40 Millionen Tulpen. Normalerweise ist das Betreten der Felder verboten. Heute bieten die Landwirte einen "Tag des offenen Tulpenfeldes" an - eine Gelegenheit, mitten im bunten Tulpenmeer Fotos zu machen. 2017 haben Landwirte, in der Region begonnen, mit Tulpen zu experimentieren. Seitdem bauen sie die bunten Blumen auf einer immer größeren Fläche an - mittlerweile auf vier Feldern. Für wenige Tage verwandelt sich die Landschaft in ein Blütenmeer, das viele Besucherinnen und Besucher anzieht.

VIDEO: Tulpenblüte sorgt für Farbexplosion bei Gifhorn (1 Min)

