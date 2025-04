Farbenmeer bei Gifhorn: Tulpen locken Tausende Gäste an Stand: 21.04.2025 17:19 Uhr Tausende Gäste haben am Ostermontag Millionen Tulpen in Vordorf im Landkreis Gifhorn bestaunt. Die Veranstalter schätzen, dass rund 12.000 Besucher zum "Tag des offenen Tulpenfeldes" gekommen sind.

Auf vier Feldern mit insgesamt knapp 40 Hektar Fläche blühen derzeit rund 40 Millionen Tulpen in kräftigen Farben. Das gesamte Terrain ist nach Auskunft der veranstaltenden Landwirte 14 Hektar groß. Aufgrund der ungewöhnlich frühen Tulpenblüte war der Besuchertag vorverlegt worden. Das liege an dem warmen und sonnigen Wetter nach einer längeren Frostperiode in diesem Jahr, sagte der Landwirt Paul Schofer, einer von drei Geschäftsführern des Eickenhofs, der den "Tag des offenen Tulpenfeldes" in Vordorf organisiert hat. Normalerweise sei das Betreten der Felder verboten.

Zwiebeln gehen in die Niederlande

Nach Ostern endet das Farbenspiel, weil die Tulpenköpfe abgemäht werden. Die Zwiebeln werden laut Schofer dann zu einem Partnerbetrieb in den Niederlanden gebracht und dort von Tulpen-Profis weiter zu Schnittblumen verarbeitet, die im folgenden Jahr von Januar bis April in der Region verkauft werden können.

Seit 2017 werden in der Region Tulpen angebaut

2017 hatten Landwirte in der Region begonnen, mit Tulpen zu experimentieren. Seitdem bauen sie die bunten Blumen auf einer immer größeren Fläche an - mittlerweile auf vier Feldern. Für wenige Tage verwandelt sich die Landschaft in ein Blütenmeer, das viele Besucherinnen und Besucher anzieht.

