Stand: 21.06.2024 07:27 Uhr Trickbetrügerinnen bestehlen Senioren mit neuer Masche

Die Polizei in Braunschweig warnt vor einer offenbar neuen Masche von Trickbetrügern. Nach Angaben eines Sprechers haben zwei Frauen am Mittwoch in der Braunschweiger Weststadt bei einem Ehepaar geklingelt und sich als Pflegedienst ausgegeben. Die über 90 Jahre alten Eheleute ließen die Frauen in die Wohnung. Später wurde durch ein Telefongespräch mit dem Sohn des Paares klar, dass es sich nicht um den zuständigen Pflegedienst gehandelt hatte - und dass eine Geldbörse fehlte. Der Polizei ist bisher zwar nur dieser eine Fall bekannt, die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich ähnliche Fälle häufen könnten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.06.2024 | 07:30 Uhr