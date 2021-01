Stand: 06.01.2021 16:49 Uhr Totschlag in Gartenlaube? Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Kleingartenkolonie in Seesen (Landkreis Goslar) ist am Mittwoch Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Der 38-Jährige sitze wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der Tote war am Montag in einer Gartenlaube entdeckt worden. Eine Obduktion am Dienstag ergab, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam. Der Verdächtige soll sich selbst angezeigt und die Ermittler zur Fundstelle der Leiche geführt haben.

