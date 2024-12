Stand: 27.12.2024 16:40 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall auf der B64 im Landkreis Holzminden

Eine 25-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Holzminden ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau auf der Bundesstraße 64 zwischen Wenzen und Eimen mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der mit einer jungen Familie besetzt gewesen sei. Die 25-Jährige wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die Insassen des zweiten Autos seien bei dem Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt worden. Der 31-Jährige Fahrer, die gleichaltrige Beifahrerin und ein zweijähriges Mädchen wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

