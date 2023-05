Stand: 17.05.2023 10:41 Uhr Tödlicher Unfall: junge Motorradfahrerin kommt ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall bei Hillerse (Landkreis Gifhorn) ist eine 21-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die Frau aus Paderborn wurde am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 47 vom Auto eines entgegenkommenden 38-Jährigen frontal erfasst. Laut Polizei war der Mann von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die junge Frau starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, ein Notarzt aus Gifhorn sowie der Rettungshubschrauber Christoph 30 waren im Einsatz.

