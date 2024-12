Stand: 20.12.2024 14:30 Uhr Tödlicher Unfall in Braunschweig: Fußgängerin übersieht Auto

Eine 70-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Bundestraße 248 in Braunschweig tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Rentnerin die Straße in Richtung eines Restaurants überqueren und übersah dabei ein heranfahrendes Auto. Der Wagen erfasste die Frau. Laut Polizei herrschten zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund von Dunkelheit, Regen und böigem Wind schlechte Sichtverhältnisse. Die Ermittlungen dauern an. Die B248 war mehrere Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig