Stand: 16.01.2025 13:53 Uhr Tödlicher Unfall auf A7 bei Göttingen: Sperrung Richtung Kassel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Göttingen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein Kleinbus am Donnerstagmorgen auf einen Lkw auf. Ein Insasse des Kleinbusses verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Eine weitere Person sei im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Autobahn ist in Richtung Kassel derzeit gesperrt. Über die voraussichtliche Dauer der Sperrung gibt es bislang keine Angaben. Die Autobahnpolizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, eine Rettungsgasse zu bilden und diese freizuhalten, um den Einsatzkräften die Arbeit zu erleichtern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.01.2025 | 11:00 Uhr