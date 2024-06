Stand: 28.06.2024 09:52 Uhr Tödlicher Unfall: Motorradfahrerin verunglückt auf nasser Fahrbahn

Bei Dettum (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Donnerstagabend eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau offenbar in einer Kurve von der regennassen Straße abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Vorbeifahrende Autofahrer hätten sie dort tot aufgefunden. Der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt.

