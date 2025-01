Stand: 06.01.2025 09:08 Uhr Tödlicher Polizeieinsatz in Göttingen: Ergebnis der Obduktion liegt vor

Gegen zwei Beamte der Göttinger Polizei wird weiter wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Göttingen dem NDR Niedersachsen bestätigt. Im Dezember sollen die Polizisten von einem Mann mit einem Messer angegangen worden sein. Daraufhin machten die Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der mutmaßlich psychisch kranke Angreifer starb. Die Obduktion des Mannes habe ergeben, dass ihn zwei Kugeln in den Oberschenkel getroffen haben. Ein dritter Schuss habe den Mann tödlich am Hals verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Insgesamt sollen vier Schüsse gefallen sein. Es werde noch ermittelt, ob ein Warnschuss dabei war. Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen übernommen.

Weitere Informationen Tödlicher Polizeieinsatz in Göttingen: Ermittler suchen Zeugen Bei dem Einsatz starb ein Mann durch Schüsse aus einer Dienstwaffe. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. (27.12.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen