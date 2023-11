Stand: 30.11.2023 15:35 Uhr Terroranschlag in Hannover geplant? 20-Jähriger festgenommen

Das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen hat in der vergangenen Woche in Helmstedt einen 20-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben. Nach Informationen von NDR und WDR soll es sich bei dem Mann um einen Islamisten handeln. Er soll sich offenbar in Chats dazu bereit erklärt haben, für die Terrororganisation Islamischer Staat einen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt zu verüben - möglicherweise in Hannover. Nach Informationen des NDR befindet sich der Mann seit dem 21. November im Zuge der Gefahrenabwehr in Polizeigewahrsam. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Weitere Hintergründe gebe das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 30.11.2023 | 16:00 Uhr