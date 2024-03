Stand: 09.03.2024 14:00 Uhr Tempo 106 in der Innenstadt: 18-Jähriger rast durch Gifhorn

Nach wiederholten Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über zu schnell fahrende Autos hat die Polizei Gifhorn am Freitagabend Verkehrskontrollen im Bereich der Braunschweiger Straße durchgeführt. Dabei seien zahlreiche Verstöße festgestellt worden, hieß in einer Mitteilung vom Samstag. So sei ein 18-jähriger Autofahrer mit 106 Stundenkilometern und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt erwischt worden. Neben einem "empfindlichen" Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro erwartet den Fahranfänger ein Fahrverbot sowie Nachschulungen und Verlängerungen der Probezeit. "Darüber hinaus dürfte die Bußgeldstelle aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung vorsätzliches Handeln unterstellen, was in der Regel eine Verdoppelung des Bußgeldes nach sich zieht", heißt es weiter. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Gifhorn-Süd/Pendlerparkplatz fuhr demnach ein 66-Jähriger mit 151 Stundenkilometern über die B4, erlaubt war dort Tempo 100. Den Mann erwarten nun ebenfalls mehrere Hundert Euro Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

