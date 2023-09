Stand: 04.09.2023 14:20 Uhr Teilemangel: VW beantragt Kurzarbeit für Stammwerk Wolfsburg

Das VW-Werk in Wolfsburg schickt Mitarbeitende für mehr als zwei Wochen in Kurzarbeit. Vom 11. bis zum 29. September soll die Maßnahme gelten, wie ein VW-Sprecher bestätigte. Grund sind fehlende Teile infolge der heftigen Unwetter im August in Slowenien. Vom slowenischen Lieferanten KLS seien daher ab kommendem Montag keine Teile mehr zu erwarten, hieß es. Der Teilemangel für die Verbrenner-Autos sei schlimmer als gedacht. Bislang habe man mit den Teilen produzieren können, die der Zulieferer auf Lager hatte, die in Lastwagen unterwegs waren und beim Lieferanten eingelagert waren. Ob und in welchem Umfang weitere VW-Werke Kurzarbeit einführen müssen, entscheide sich in den kommenden Tagen, hieß es.

