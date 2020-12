Stand: 09.12.2020 11:32 Uhr Tchibo fordert Schadenersatz von Burgpassagen-Investor

Die Kaffeekette Tchobo verlangt rund 130.000 Euro Schadenersatz vom Investor in der Burgpassage in Braunschweig. Der Investor hat seit 2018 die anderen Mietverhältnisse beendet, weil er die Passage abreißen möchte. Tchibo ist mittlerweile der letzte verbliebene Mieter. Weil kaum noch Kunden in die einstige Ladenpassage kämen, verzeichnet Tchibo nach eigenen Angaben einen Umsatzrückgang, für den der Konzern den Investor verantwortlich macht. Über die Schadenersatzforderungen verhandelt das Landgericht Braunschweig am Nachmittag.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.12.2020 | 13:30 Uhr