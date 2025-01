Stand: 03.01.2025 11:13 Uhr Tankstelle an der A7 überfallen: Täter flüchtet mit Taxi

Kurz nachdem er eine Tankstelle an der A7 ausgeraubt hatte, ist ein Mann aus Seesen (Landkreis Goslar) festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 23-Jährige am Neujahrsmorgen eine Tankstelle an der Raststätte Harz Ost im Landkreis Goslar überfallen. Dabei bedrohte er nach Angaben der Polizei das Personal mit einer Schusswaffe und nahm Bargeld aus den Kassen. Anschließend stieg der Mann in ein wartendes Taxi und entkam. Autobahnpolizei und Beamte aus Seesen hätten aber schnell Hinweise auf einen Tatverdächtigen bekommen und konnten den Mann kurze Zeit später in seinem Zuhause festnehmen, so die Polizei. Am Donnerstagnachmittag ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an.

