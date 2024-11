Stand: 29.11.2024 10:29 Uhr Tagelang vermisst: 16-Jährige aus Hann. Münden ist wieder da

Ein vermisstes Mädchen aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist wieder da. Die Jugendliche sei wohlbehalten in Göttingen gefunden worden, so die Polizei. Die 16-Jährige war am vergangenen Dienstag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto und eine Personenbeschreibung der Jugendlichen und rief Zeugen auf, sich mit Hinweisen zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen