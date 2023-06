Sturz über E-Scooter? 83-Jähriger nach Unfall gestorben Stand: 27.06.2023 11:54 Uhr In Braunschweig ist ein 83 Jahre alter Mann drei Tage nach einem schweren Sturz in einer Klinik gestorben. Es besteht der Verdacht, dass der Mann über einen abgestellten E-Scooter gefallen sein könnte.

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall und versucht, das Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Nach NDR Informationen hatte ein Rettungssanitäter bei der Aufnahme im Krankenhaus den Hinweis gegeben, dass ein parkender E-Scooter zu dem Sturz geführt haben könnte. Sollte sich das bewahrheiten, werde die Polizei die Ermittlungen fortsetzen - zum Beispiel zu der Person, die den E-Scooter abgestellt hat, sagte Polizeisprecher Lars Dehnert dem NDR in Niedersachsen. In der Braunschweiger Innenstadt ist wildes Parken verboten, es gibt ausgewiesene E-Scooter-Parkplätze. Der Unfallort liegt jenseits der Grenze zu einer Parkzone.

Ersthelfer sollen sich bei der Polizei melden

Der Unfall hatte sich am 20. Juni an der Kreuzung Böcklerstraße/Heinrich-Büssing-Ring ereignet. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang drei unbekannte Personen als Zeugen, die nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet haben. Die Polizei bittet diese Personen und andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0531) 4 76 39 35 zu melden.

