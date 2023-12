Stand: 07.12.2023 12:11 Uhr Stromausfall in Teilen von Wolfsburg und im Landkreis Gifhorn

In mehreren Stadtteilen Wolfsburgs sowie im Landkreis Gifhorn ist in der Nacht zu Donnerstag der Strom ausgefallen. Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, gingen die ersten Störungsmeldungen gegen 21 Uhr ein. In Wolfsburg waren demnach unter anderem die Stadtteile Alt-Wolfsburg, Fallersleben, Kästorf und Süldeld betroffen, im Landkreis Gifhorn die Orte Isenbüttel, Wasbüttel, Allerbüttel und Calberlah. Bis alle Haushalte wieder mit Strom versorgt wurden, dauerte es mehrere Stunden. Inzwischen sind nach Angaben des Versorgers LSW Netz alle Störungen behoben. Die Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.12.2023 | 08:30 Uhr