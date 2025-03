Stand: 11.03.2025 10:27 Uhr Streit unter Nachbarn eskaliert: Mann attackiert Polizisten

Bei einem Streit unter Nachbarn ist in Braunschweig am Sonntagabend ein Mann auf die alarmierten Polizisten losgegangen. Nach Polizeiangaben hatte der 43-Jährige eine Nachbarin bedroht, die sich über zu laute Musik beschwert hatte. Beim Eintreffen der Beamten habe sich der Mann uneinsichtig und aggressiv gezeigt. Zwischenzeitlich griff er der Polizei zufolge zu einem Messer, was die Beamten aber verhindern konnten. Nachdem er versucht habe, die Polizisten zu schlagen, wurde er schlussendlich gefesselt und in Gewahrsam genommen. Da der Mann augenscheinlich unter Einfluss von Rauschmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen mehrerer Delikte, darunter Angriff auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. Die Polizisten blieben unverletzt.

