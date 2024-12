Stand: 19.12.2024 13:50 Uhr Streit um Handy: Mann bedroht eigenen Bruder mit Schusswaffe

In Wolfsburg soll ein 28-Jähriger eine Schusswaffe gezogen und seinen älteren Bruder damit bedroht haben. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Männer am Samstagnachmittag zunächst um ein Handy gestritten. Dieser Streit sei darin gegipfelt, dass der Beschuldigte seinem 30 Jahre alten Bruder mit den Worten "Lasst mich in Ruhe" die Waffe gezeigt habe, so die Polizei. Der 28-Jährige floh daraufhin in seinem Auto, der Bruder rief die Polizei. Die fand schließlich das geparkte Auto. Der 28-Jährige saß darin. Mehrere Polizeikräfte umstellten den Wagen, der Mann stieg aus und wurde festgenommen. Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Der 28-Jährige wurde später wieder nach Hause entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg