Stand: 07.01.2025 08:17 Uhr Streik bei Post und DHL: Viele Briefe und Pakete kommen später

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post in Sachsen-Anhalt und Teilen Niedersachsens haben am Dienstagmorgen die Arbeit für 24 Stunden niedergelegt. Betroffen ist auch das DHL Paket- und Briefzentrum in Osterweddingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Deshalb könnten laut der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) auch in Braunschweig, Wolfsburg und im Harz Zehntausende Briefe und Pakete in dieser Woche verspätet zugestellt werden. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde mit der Deutschen Post 8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Davon sollen rund 170.000 Beschäftigte der Post profitieren. Zustellerinnen und Zusteller, sowie die Beschäftigten in den Paketzentren hätten wegen ihrer körperlich anstrengenden Arbeit ein höheres Entgelt verdient, so die Gewerkschaft.

