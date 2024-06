Stand: 13.06.2024 15:45 Uhr Straßenbahnfahrer bedroht: Verdächtiger stellt sich der Polizei

Einen Tag nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat sich der Verdächtige aus Braunschweig der Polizei gestellt. Den Angaben zufolge soll er im Januar 2024 den Fahrer einer Straßenbahn rassistisch beleidigt und bedroht haben. Nachdem der 36-jährige Straßenbahnfahrer den Unbekannten angesprochen hatte, soll dieser ihn weiter beleidigt haben. Der Täter begann laut Polizei zu schreien und verließ dann die Bahn. Im Anschluss habe er den Fahrer von außen erneut bedroht. Als der Straßenbahnfahrer die Polizei verständigte, verschwand der Täter. Am nächsten Tag konnte ein Zeuge des Vorfalls in einer Straßenbahn ein Foto des Unbekannten machen. Nachdem dieses Foto per Beschluss zur Fahndung veröffentlicht wurde, meldete sich der Täter nun selbstständig. Gegen den Mann läuft ein Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung.

