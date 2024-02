Stand: 06.02.2024 07:48 Uhr Stich in Stirn: 17-Jähriger verletzt Gleichaltrigen im Streit

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll am Samstagabend im Braunschweiger Hauptbahnhof einen Gleichaltrigen mit einem Messer in die Stirn gestochen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter aus Seesen (Landkreis Goslar) ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizei sollen sich zuvor zwei Gruppen von Jugendlichen am Bahnhof gestritten haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von Polizeibeamten in der Nähe des Bahnhofs gefasst werden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche konnte die Klinik nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.02.2024 | 08:30 Uhr