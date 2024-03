Stand: 15.03.2024 13:47 Uhr Stellenabbau bei ContiTech: Hunderte Arbeitsplätze fallen weg

642 Arbeitsplätze sollen bei der Continental-Tochter ContiTech abgebaut werden. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Abbau an den fünf betroffenen Standorten in Northeim und Hann. Münden in Niedersachsen sowie in Hessen und Thüringen soll demnach ohne betriebsbedingte Kündigungen stattfinden. Nach Angaben des Konzerns werden zudem rund 230 Stellen weniger als geplant gestrichen. Hintergrund für die Maßnahme ist demnach eine Neuaufstellung des Schlauchgeschäfts. ContiTech habe sich mit den Arbeitnehmervertretungen auf einen Interessenausgleich und einen Sozialplan geeinigt, hieß es. Gemeinsam mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) wurde auch ein Härtefallfonds auf den Weg gebracht. "So richtig zufrieden kann man zwar nicht sein, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Aber mit diesem Ergebnis können wir leben“, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Rubber, Matthias Tote.

