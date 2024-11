Stand: 07.11.2024 10:00 Uhr Staus drohen: A2 bei Helmstedt muss saniert werden

Die Fahrbahn der Autobahn 2 bei Helmstedt ist so kaputt, dass sie umgehend erneuert werden muss. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes als Betreiber mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Raststätte Helmstedt und der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt in Fahrtrichtung Berlin. Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstagmorgen und sollen Freitagfrüh um 5 Uhr abgeschlossen sein. Der Verkehr werde einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet, so der Betreiber. Der neue Straßenbelag müsse nach dem Einbau noch auskühlen. Je nach Witterung könnte ab Donnerstagnachmittag die zweite Spur freigegeben werden, die dritte dann am Freitagmorgen. Den ganzen Donnerstag könnte es zu Staus kommen. Am Morgen stockte der Verkehr bereits auf mehreren Kilometern.

