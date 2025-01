Stand: 23.01.2025 11:00 Uhr Spontane Suchaktion in Weddersehl rettet Demenzkranken

Die Polizei im Landkreis Gifhorn hat die Bereitschaft vieler Menschen gelobt, spontan und schnell nach einem vermissten Mann zu suchen. Bereits am Dienstagabend war ein 74 Jahre alter demenzkranker Bewohner aus einem Pflegeheim in Weddersehl verschwunden. Da der 74-Jährige bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ohne Jacke unterwegs war, starteten zunächst die Beamten der Polizei Wittingen gemeinsam mit der Feuerwehr die Suche. Das bekamen auch Bürgerinnen und Bürger von Weddersehl mit und beteiligten sich spontan an der Suche, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn. Mit Erfolg: Nach nicht einmal zweieinhalb Stunden konnte der vermisste Mann auf einem Feldweg gefunden werden - stark unterkühlt, aber am Leben. Die Polizei Wittingen bedankte sich nun ausdrücklich bei allen freiwilligen Helfern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.01.2025 | 13:30 Uhr