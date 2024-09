Stand: 10.09.2024 08:10 Uhr Spendenaktion: Eschershäuser retten ihr Freibad

Mit einer Spendenaktion soll das Freibad Eschershausen (Landkreis Holzminden) gerettet werden. Von den benötigten rund 90.000 Euro sind nach Angaben des Betreibervereins in den ersten zwei Wochen bereits mehr als 30.000 Euro zusammengekommen. In den vergangenen drei Jahren musste das Bad immer wieder schließen. Zuletzt war die Heizung kaputt und das Wasser zu kalt zum Baden. Deshalb soll nun eine Wärmeleitung von einer Biogasanlage bis zum Freibad gebaut werden. Die rund einen Kilometer lange Fernwärmeleitung kostet mehr als eine halbe Million Euro. Rund die Hälfte des Geldes bekommt der Verein vom Land Niedersachsen, der Rest wird über Fördergelder, Kredite von Privatleuten - und eben die Spenden finanziert. Am Mittwoch ist Spatenstich, bis Ende des Jahres soll die Leitung fertig sein. Ziel sei, dass die Eschershäuserinnen und Eschershäuser in der Freibadsaison 2025 wieder ins warme Wasser springen und Bahnen ziehen können, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.09.2024 | 15:00 Uhr