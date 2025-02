Stand: 27.02.2025 15:04 Uhr Snackautomat fällt auf 16-Jährigen: Hat er ihn mit umgekippt?

Nachdem Mitte Januar ein Snackautomat in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) umgekippt und auf einen 16-Jährigen gefallen war, ermittelt die Polizei gegen den Jugendlichen und einen 24-Jährigen. Die Vorwürfe: fahrlässige Körperverletzung, Sachbeschädigung, aber auch möglicher Diebstahl. Wie der "Harzkurier" zuerst berichtete, hatte ein Gutachten ergeben, dass den Betreiber des Automaten keine Schuld treffe. Er sei demnach sachgemäß aufgestellt gewesen. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen derweil, wie ein 24-Jähriger und der Jugendliche selbst den Automaten gegen halb vier in der Nacht zum Umkippen gebracht hätten, sagte Polizeisprecher André Baumann dem NDR. In dem Überwachungsvideo stoße der 24-Jährige von hinten gegen den Automaten. Der 16-Jährige habe möglicherweise an dem Automaten gezogen. Er wurde dabei schwer verletzt. Den Angaben zufolge wurde er inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und soll bald vernommen werden. Auch der 24-Jährige werde nun befragt.

