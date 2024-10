Stand: 15.10.2024 13:13 Uhr Sieben Verletzte: Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In Göttingen ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bei dem Brand wurden nach Angaben der Feuerwehr sieben Menschen verletzt, die meisten durch Rauchgas. Eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn mussten mit einer Leiter vom Balkon der brennenden Wohnung gerettet werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mann und zwei Kinder, die allein zu Hause waren, wurden mithilfe einer Drehleiter gerettet. Auch zwei weitere Bewohner des Hauses entkamen über Leitern von ihren Balkonen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar.

