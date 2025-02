Stand: 22.02.2025 09:54 Uhr Selbst gefilmt: Unbekannte klettern auf Heizkraftwerk Braunschweig

Zwei Unbekannte sind in das Braunschweiger Heizkraftwerk Mitte eingedrungen und haben Videos von der Tat in die sozialen Netzwerke gestellt. Die Polizei Braunschweig hat einen entsprechenden Bericht der "Braunschweiger Zeitung" bestätigt. Demnach sei in dem Meldeportal der Polizei am Donnerstag ein Hinweis auf ein Video gegeben worden, das in den sozialen Netzwerken kursiere. Auf dem Video sei eine vermummte Person zu sehen, die durch die Betriebsanlagen geht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Betreiber der Anlage, die städtische Tochter-Gesellschaft BS Energy, hat Anzeige erstattet, wie eine Sprecherin des Unternehmens dem NDR Niedersachsen bestätigte. Das Sicherheitskonzept des Betriebsgeländes solle aufgrund des Vorfalls überprüft werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig