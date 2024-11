Stand: 14.11.2024 10:00 Uhr "Schwierige Haushaltslage": Stadt Wolfsburg muss sparen

Die Stadt Wolfsburg erwartet in den kommenden Jahren jeweils Haushaltslöcher in dreistelliger Millionenhöhe und muss sparen. In dem am Mittwoch eingebrachten Haushaltsentwurf kalkuliert die Stadt für 2025 mit einem Minus von rund 138 Millionen Euro. 2026 dürfte der Fehlbetrag laut Entwurf bei rund 128 Millionen Euro liegen. Das Minus ergibt sich, weil die Stadt mit Ausgaben rechnet, die über den geplanten Einnahmen liegen. Da erwartet die Stadt 540 Millionen Euro für 2025 und 551 Millionen für 2026. Wegen der "schwierigen Haushaltslage" müsse weiter gespart werden, sagte Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU). Er verwies darauf, dass es in vielen niedersächsischen Kommunen derzeit ähnlich aussieht. Bund und Land machte er für die Lage mitverantwortlich: Sie hätten den Kommunen neue Aufgaben zugewiesen, während Sozialleistungen wegen gestiegener Fallzahlen ohnehin den kommunalen Haushalt belasten würden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg