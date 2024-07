Stand: 18.07.2024 17:34 Uhr Schwerer Motorrad-Unfall auf der A2 bei Helmstedt

Auf der Autobahn 2 ist es bei Helmstedt am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam ein Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei habe sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen. Eine erste Versorgung habe ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen aus dem Landkreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) übernommen. Zur Unfallursache konnte die Feuerwehr am Donnerstag keine Angaben machen. Erneut kritisierte die Feuerwehr Helmstedt Probleme bei der Bildung einer Rettungsgasse und auf der Fahrbahn herumlaufende Menschen. "Eine zunehmende Ignoranz und Egoismus ist erschreckend und macht wütend", heißt es in einer Mitteilung der Rettungskräfte. Erst am Dienstag hatten Schaulustige ebenfalls auf der A2 bei Helmstedt Rettungskräfte bei der Arbeit behindert.

