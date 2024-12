Stand: 18.12.2024 21:32 Uhr Schuss aus Dienstwaffe: Mann stirbt bei Polizeieinsatz in Göttingen

Bei einem Polizeieinsatz im Göttinger Stadtteil Geismar ist am frühen Mittwochabend ein 35 Jahre alter Mann durch Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizisten tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der mutmaßlich psychisch kranke Göttinger die Beamten zuvor unvermittelt mit einem Messer angegriffen und dabei einen von ihnen im Bereich des Oberkörpers verletzt. Ein Polizist gab daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern laut Polizei an. Aus Gründen der Neutralität soll eine andere Polizeiinspektion alle weiteren Ermittlungen in dem Verfahren übernehmen.

