Stand: 27.04.2021 08:24 Uhr Schöningen: Polizei stößt bei Razzia auf Cannabis-Plantage

Die Polizei hat eine Drogenplantage in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus im Landkreis Helmstedt ausgehoben. Als die Beamten zur Razzia in Schöningen anrückten, waren Hunderte Cannabis-Pflanzen bereits abgeerntet und für den Verkauf verpackt. "Wir haben die Verdächtigen auf frischer Tat erwischt", sagte Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Ermittler beschlagnahmten rund 30 Kilogramm Rauschgift. Auf dem Markt hätte die Menge einen Erlös von bis zu 300.000 Euro gebracht. Die beiden Hauptverdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Eine 23-jährige ist unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Ob der Hausbesitzer etwas von der Plantage wusste, wird noch geprüft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2021 | 07:30 Uhr