Stand: 04.12.2022 14:40 Uhr Schnee und Glätte führen zu Unfällen im Harz

Durch anhaltenden Schneefall und glatte Straßen sind im Oberharz am Wochenende mehrere Auffahrunfälle passiert. Nach Angaben der Polizei Goslar hat es am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag rund ein Dutzend Mal gekracht. Es sei aber glücklicherweise bei Blechschäden geblieben und niemand verletzt worden, so die Polizei. Auf der B4 von Bad Harzburg nach Torfhaus blieben zudem mehrere Lastwagen liegen. Die Polizei rät Autofahrerinnen und Autofahrern dringend, nur mit Winterreifen in den Harz zu fahren.

