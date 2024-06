Stand: 10.06.2024 12:00 Uhr Scheunenbrand löst Großeinsatz im Landkreis Northeim aus

Im Dasseler Ortsteil Lauenberg (Landkreis Northeim) ist am frühen Sonntagmorgen eine Scheune in Brand geraten. Meterhohe Flammen seien von Weitem zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe die Scheune bereits in Vollbrand gestanden. "Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren konnten wir die angrenzenden Gebäude in dieser engen Bebauung retten", sagte Stadtbrandmeister Maik Pfeifer. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Northeim wurden Anwohner in Lauenberg per Warn-Apps angewiesen, Türen, Fenster und Lüftungsanlagen geschlossen zu halten. Zwei Personen seien durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt worden, darunter auch ein Feuerwehrmann. Rund 160 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Polizei Northeim am Sonntagmorgen im Einsatz. Nach rund vier Stunden sei der Brand gelöscht gewesen. Brandursache und Schadenshöhe seien noch unklar.

