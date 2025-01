Stand: 02.01.2025 14:03 Uhr Salzgitter bekommt 10,8 Millionen Euro für Quartier-Sanierung

Die Stadt Salzgitter kann jetzt auf die letzte Tranche aus Fördergeldern des Landes Niedersachsen zugreifen. Nach Angaben der Stadt stehen rund 10,8 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen Wohnungen in der Ost-Westsiedlung von Salzgitter-Bad saniert werden. Mit der letzten Zahlung sei der Strukturhilfe-Fonds aus dem Jahr 2019 bis auf 86 Cent aufgebraucht, teilte die Stadt mit. Um die Probleme in dem Stadtteil in den Griff zu kriegen, bekam die Stadt vom Land Niedersachsen auf mehrere Jahre verteilt einen Fördertopf in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro. Salzgitter hatte damit bereits unter anderem den Bau von Kitas und Grundschulen finanziert.

