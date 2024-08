Stand: 20.08.2024 14:11 Uhr Salzgitter: Messerattacke bei nächtlicher Gruppen-Schlägerei

Bei einer Schlägerei in der Montagnacht in Salzgitter soll ein 34-Jähriger auf einen anderen Mann mit einem Messer losgegangen sein. Laut Polizei wurde das 37-jährige Opfer dabei erheblich am Oberarm verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Messerstecher war demnach betrunken. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,6 Promille ergeben. Zuvor hatten Hinweisgeber die Polizei informiert, welche daraufhin mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Bad ausrückte, hieß es. Rund 60 Personen waren nach Angaben der Polizei dort in den Streit verwickelt. Bisher gehen die Beamten von mindestens zwei gegnerischen Gruppen aus, so ein Sprecher. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, sei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter