Stand: 13.08.2024 06:17 Uhr Sägewerk in Flammen - Feuerwehr rechnet mit Millionenschaden

Nach einem Großbrand in einem Sägewerk in Seeburg (Landkreis Göttingen) geht die Feuerwehr von einem Millionenschaden aus. Das Feuer war Montagabend ausgebrochen und hatte eine Produktionshalle, Teile eines Holzlagers sowie Maschinen und Fahrzeuge zerstört, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Brand sei noch vor Mitternacht unter Kontrolle gewesen, die Nachlöscharbeiten dürften aber noch länger dauern, so der Sprecher weiter. Rund 300 Einsatzkräfte waren demnach zeitweise vor Ort. Im Bereich des Feuerwehrverbandes Duderstadt Eichsfeld sei das einer der größten Brände der vergangenen Jahrzehnte gewesen, sagte der Sprecher. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.08.2024 | 06:30 Uhr