Stand: 05.03.2025 07:31 Uhr Rosenmontagszug: Autofahrer versucht durch Sperre zu fahren

Beim Rosenmontagsumzug in Höckelheim (Landkreis Northeim) hat ein Autofahrer versucht, eine Absperrung der Feuerwehr zu durchfahren. Als die Feuerwehrleute ihn nicht durchließen, habe er seinen Wagen gewendet und versucht, auf der Gegenfahrbahn hinter die Absperrung zu kommen, so die Polizei. Ihren Angaben nach streifte der 69-Jährige dabei einen Feuerwehrmann. Dieser habe sich in Sicherheit bringen müssen, um nicht zu stürzen. Bei der Polizei gab der Autofahrer aus Hamburg an, dass er seinen Wagen kurz hinter einer Absperrung parken wollte und in Zeitstress gewesen sei. Die Polizei ermittelt gegen den 69-Jährigen nun wegen eines "tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen".

Schlagwörter zu diesem Artikel Karneval