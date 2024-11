Stand: 11.11.2024 07:33 Uhr Rohstoff-Suche geht weiter: Erneut Hubschrauberflüge im Harz

Über dem Harz sind bis zum 19. November vermehrt Hubschrauber unterwegs. Grund ist ein Forschungsprojekt, teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) mit. Die Hubschrauber fliegen auf der Suche nach Rohstoffen mit einer Flugsonde über das Gebiet bei Lautenthal (Landkreis Goslar) sowie im Raum Clausthal Zellerfeld. In der Sonde befinden sich laut BGR hochempfindliche Magnetfeldsensoren. So sind seien Messungen in bis zu 1.000 Meter Tiefe möglich, sagte ein BGR-Sprecher. Die Hubschrauber fliegen in 50 bis 70 Meter Höhe über den Boden. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrere solcher Flüge gegeben.

