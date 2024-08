Stand: 06.08.2024 09:13 Uhr Regionalbahn stößt im Landkreis Gifhorn mit Auto zusammen

Ein Regionalzug ist am Montagabend bei Meine (Landkreis Gifhorn) in ein Auto gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Autofahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei soll der 29-Jährige den Zug übersehen haben, als er den unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte. Sein Auto sei etwa 40 Meter mitgeschleift worden, so die Polizei. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Die 44 Fahrgäste und der Lokführer seien unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher des Bahnunternehmens Erixx am Dienstag. Die Strecke zwischen Braunschweig-Gliesmarode und Rötgesbüttel (Landkreis Gifhorn) war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Seit Dienstagmorgen laufe der Betrieb wieder normal, so der Sprecher.

VIDEO: Meine: Zug erfasst Auto an unbeschranktem Bahnübergang

