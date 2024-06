Stand: 03.06.2024 13:51 Uhr Raser gefährden Verkehr bei Seesen: Führerscheine eingezogen

Die Polizei hat zwei Rasern in Seesen (Landkreis Goslar) die Führerscheine abgenommen. Die beiden Männer im Alter von 36 und 40 Jahren waren am Sonntagmittag mit ihren Wagen auf der B82 und B248 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so die Polizei. Im Bereich einer Anschlussstelle brach laut Polizei bei beiden das Heck aus, so dass der Gegenverkehr bremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Später überholten beide in einer Kurve zwei Motorräder. Beide Autofahrer konnten in Seesen von einer Streife angehalten und kontrolliert werden. Die Männer aus dem Landkreis Harz mussten ihre Führerscheine abgeben. Gegen beide ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

