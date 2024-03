Stand: 06.03.2024 07:35 Uhr Proteste gegen geplantes Gaskraftwerk für Unimensa in Göttingen

Klimaschützer wollen am Mittwochnachmittag in Hardegsen (Landkreis Northeim) gegen ein geplantes Gaskraftwerk für die neue Nordmensa in Göttingen protestieren. Das teilte die Bewegung End Fossil: Occupy! mit. Vor einem für die Planung zuständigen Ingenieurbüro wollen sie ein aus ihrer Sicht zeitgemäßes Energiekonzept fordern. Die Nutzung von Gas werde vom Studentenwerk Göttingen unrealistischerweise als nachhaltig verkauft, heißt es in einer vorab verbreiteten Pressemitteilung der Klimaschützer. Das für den Bau des Kraftwerks verantwortliche Studentenwerk Göttingen hingegen kritisiert, dass sich die Proteste gegen einen Auftragnehmer richten. Dies sei ein hilfloser und zugleich unlauterer Versuch, den Interessenkonflikt auszuweiten, weil sachliche Gegenargumente fehlten, sagte ein Sprecher. Das für die Mensa geplante Energiekonzept sei energetisch und klimatechnisch die derzeit beste und sparsamste Lösung.

