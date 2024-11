Stand: 13.11.2024 12:41 Uhr Probleme mit Zugkette: Weserfähre in Polle stellt Betrieb ein

Wegen technischer Probleme hat die Weserfähre in Polle (Landkreis Holzminden) am Mittwoch den Betrieb eingestellt. Wie der Landkreis erklärte, laufen die Reparaturen bereits. Am Donnerstag kann der Fährverkehr demnach voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Ein Sprecher des Landkreises schilderte, es gebe mechanische Probleme mit der Zugkette der Fähre. Man gehe aber davon aus, dass diese vor Ort von der Straßenmeisterei behoben werden könnten, so der Sprecher weiter.

