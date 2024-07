Stand: 02.07.2024 11:56 Uhr Polizei sucht unbekannte Fischdiebe in Osterode am Harz

Die Polizei sucht nach Fischdieben in Osterode am Harz. Seit April werden immer wieder Fische aus der Teichanlage "Kleines Teufelsbad" gestohlen. Sie wurden den Angaben zufolge wohl illegal geangelt und schon am Teich getötet sowie ausgenommen. Die Überreste verschiedener Arten blieben liegen und wurden gefunden, dadurch wurde der Diebstahl bekannt. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 500 Euro aus. Der Betreiber des Teiches hat für die Ergreifung des Täters eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei in Osterode unter der Telefonnummer (05522) 50 80 entgegen.

