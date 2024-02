Polizei fasst gleich drei Autodiebe in einer Nacht Stand: 02.02.2024 11:33 Uhr Der Polizei im Landkreis Gifhorn und Peine sind in einer Nacht gleich drei Autodiebe ins Netz gegangen. Die Männer im Alter von 27, 46 und 53 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, wollten Beamte in Meine in der Nacht zu Dienstag einen Autofahrer kontrollieren, der jedoch flüchtete. Die Polizisten konnten sein verlassenes Fahrzeug einige Zeit später auf einem Hof finden. Der 53-jährige Autofahrer hatte sich laut Polizei in der Nähe im Gebüsch versteckt. Die Beamten stellten fest, dass das Auto zuvor in Gifhorn gestohlen wurde. Weitere Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht auf der B4 ein anderes Auto. Dabei stellte sich ebenfalls heraus, dass auch dieser Wagen zuvor in Rötgesbüttel gestohlen wurde. Am Steuer saß ein 27-Jähriger.

Mann flüchtet vor Polizei, verunglückt - und versteckt sich

Gegen 4 Uhr früh informierte dann ein Zeuge die Polizei, dass ein Mann an einer Tankstelle in Peine bei laufendem Motor sein Auto tanke. Er vermutete einen Diebstahl. Der 46-Jährige flüchtete, noch bevor die Polizei an der Tankstelle eintraf. Der Mann verunglückte jedoch kurze Zeit auf der Kreisstraße 48 kurz vor Eddesse. Auch ihn fand die Polizei in einem Gebüsch. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass das Auto zuvor in Meinersen gestohlen wurde. Der Mann blieb unverletzt und wurde, wie auch die anderen beiden Männer, vorläufig festgenommen. Wegen Fluchtgefahr erließ ein Richter des Amtsgerichts Gifhorn gegen alle drei Männer Untersuchungshaftbefehle.

