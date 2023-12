Stand: 15.12.2023 08:44 Uhr Polizei ermittelt nach Steinwürfen auf Straße in Friedland

Nach Steinwürfen auf eine befahrene Straße in Friedland (Landkreis Göttingen) ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. Den Angaben zufolge hatten Autofahrer am Samstag, 9. Dezember, beobachtet, wie der Mann am Mittag Pflastersteine aus einem Gehweg riss und auf die Straße am Ortsausgang von Friedland warf. Auf die alarmierten Beamten machte der 26-Jährige einen verwirrten Eindruck. Er wurde deshalb in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Augenzeugen und Autofahrern, die durch die Steinwürfe gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05504) 94 98 20 zu melden.

